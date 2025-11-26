Le problème planétaire avec Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l’heure du retour a visiblement sonné pour Antoine Dupont. Depuis mars dernier et sa grave blessure au genou, le demi de mêlée est éloigné des terrains. Après de longs mois d’attente et de rééducation, le joueur du Stade Toulousain pourrait rejouer à l’occasion du match face au Racing 92. Une possibilité évoquée par Patrice Collazo, au courant du fait de la menace que va faire planer Dupont.

Leader du Top 14, le Stade Toulousain accueille samedi soir le Racing 92. Une rencontre qui s’annoncerait particulière. En effet, cette opposition pourrait bien marquer le retour à la compétition d’Antoine Dupont. Depuis mars et sa blessure au genou, le demi de mêlée est privé de compétition, mais voilà que l’attente toucherait donc à sa fin. Ainsi, ce samedi, lors de Stade Toulousain-Racing 92, on pourrait bel et bien revoir Dupont en action.

« Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! » Forcément, avec ce retour d’Antoine Dupont qui se profile, on ne parle que de ça à l’approche du match. Patrice Collazo n’a pas échappé donc à ces questions en conférence de presse. C’est alors que l’entraîneur du Racing 92 a fait part d’un problème mondial avec Dupont, lâchant : « Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! ».