Le problème planétaire avec Antoine Dupont !

Ça y est, l’heure du retour a visiblement sonné pour Antoine Dupont. Depuis mars dernier et sa grave blessure au genou, le demi de mêlée est éloigné des terrains. Après de longs mois d’attente et de rééducation, le joueur du Stade Toulousain pourrait rejouer à l’occasion du match face au Racing 92. Une possibilité évoquée par Patrice Collazo, au courant du fait de la menace que va faire planer Dupont.
Leader du Top 14, le Stade Toulousain accueille samedi soir le Racing 92. Une rencontre qui s’annoncerait particulière. En effet, cette opposition pourrait bien marquer le retour à la compétition d’Antoine Dupont. Depuis mars et sa blessure au genou, le demi de mêlée est privé de compétition, mais voilà que l’attente toucherait donc à sa fin. Ainsi, ce samedi, lors de Stade Toulousain-Racing 92, on pourrait bel et bien revoir Dupont en action.
« Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! »
Forcément, avec ce retour d’Antoine Dupont qui se profile, on ne parle que de ça à l’approche du match. Patrice Collazo n’a pas échappé donc à ces questions en conférence de presse. C’est alors que l’entraîneur du Racing 92 a fait part d’un problème mondial avec Dupont, lâchant : « Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! ».
« On s’est focalisé sur nous »
Jouer face à Antoine Dupont est donc un enfer. Qu’a prévu alors le Racing 92 ? « Donc on s’est focalisé sur nous. Non, honnêtement, c’est bien de le voir sur un terrain. Je préfère le voir sur le terrain que blessé, aussi bien avec son club qu’avec l’équipe de France. C’est un joueur que l’on aime voir sur un terrain, qu’on aime affronter car c’est ce qui se fait de mieux à son poste. La blessure, c’est terrible pour tous les joueurs. Mais quand c’est un joueur avec cette dimension mondiale, il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous », a poursuivi Collazo.