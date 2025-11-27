Antoine Dupont en soirée : Il se lâche sur sa rencontre avec une célébrité !

L’été dernier, Antoine Dupont avait réussi à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Suite à ce cela, le joueur du Stade Toulousain avait passé du très bon temps du côté des Etats-Unis. C’est alors qu’il avait notamment pu rencontrer LeBron James notamment lors d’une soirée, avec qui Dupont avait pu échanger un peu.
Après son titre de champion olympique avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont avait bien mérité son repos. Ainsi, pendant plusieurs semaines, le joueur du Stade Toulousain a fait le tour des Etats-Unis, ce qui lui a notamment donné la possibilité de rencontrer de grandes stars. On a en effet pu voir Dupont avec Lionel Messi ou encore LeBron James lors d’une soirée de l’autre côté de l’Atlantique.
« C'était très bref avec LeBron »
Mais quelle a alors été la teneur de l’échange entre LeBron James et Antoine Dupont lors de cette soirée ? Il y a quelques mois, dans un entretien accordé à Sud Radio, le joueur de rugby était revenu sur cette rencontre, expliquant alors : « C'était très bref avec LeBron donc il n'y a pas vraiment eu de discussion ».
« Hyper cool d'avoir la chance de vivre des expériences comme ça »
Pour ce qui est de sa rencontre avec Lionel Messi, Antoine Dupont avait ensuite confié : « Avec Messi, J'ai eu l'occasion de discuter plus longtemps de ce qu'on avait fait cet été puisque il avait gagné une médaille à Pékin avec l'Argentine. On a parlé de sa vie là-bas, de sa vie en France, des échanges plutôt normaux même si la personne en face de moi ne l’était pas vraiment. Donc oui c'était assez impressionnant évidemment mais c'était quand même hyper cool d'avoir la chance de vivre des expériences comme ça ».