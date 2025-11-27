Antoine Dupont en soirée : Il se lâche sur sa rencontre avec une célébrité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Antoine Dupont avait réussi à décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Suite à ce cela, le joueur du Stade Toulousain avait passé du très bon temps du côté des Etats-Unis. C’est alors qu’il avait notamment pu rencontrer LeBron James notamment lors d’une soirée, avec qui Dupont avait pu échanger un peu.

Après son titre de champion olympique avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont avait bien mérité son repos. Ainsi, pendant plusieurs semaines, le joueur du Stade Toulousain a fait le tour des Etats-Unis, ce qui lui a notamment donné la possibilité de rencontrer de grandes stars. On a en effet pu voir Dupont avec Lionel Messi ou encore LeBron James lors d’une soirée de l’autre côté de l’Atlantique.

« C'était très bref avec LeBron » Mais quelle a alors été la teneur de l’échange entre LeBron James et Antoine Dupont lors de cette soirée ? Il y a quelques mois, dans un entretien accordé à Sud Radio, le joueur de rugby était revenu sur cette rencontre, expliquant alors : « C'était très bref avec LeBron donc il n'y a pas vraiment eu de discussion ».