«Je divorce», Antoine Dupont et l’annonce de séparation improbable !

La scène avait beaucoup fait sourire Antoine Dupont, et il faut bien avouer qu'elle avait un aspect assez surréaliste : en novembre 2024, à l'occasion d'un test-match contre l'Argentine, un couple a été filmé en évoquant avec humour un divorce en interpellant la star du XV de France avec une banderole. Et Dupont avait réagi sur son compte Instagram.
Antoine Dupont est sans aucune contestation possible le chouchou du rugby français, et déchaîne les passions aux quatre coins du pays depuis maintenant plusieurs années. La star du XV de France avait d'ailleurs pu s’en rendre compte à nouveau en tombant sur une photo prise dans les tribunes du Stade de France, en novembre 2024, lors de la victoire des Bleus face à l’Argentine en clôture de la tournée d’automne (37-22). Une femme accompagnée de son mari brandissait une pancarte remarquée dans les gradins de l'enceinte, puisqu'elle y déclarait sa flamme avec humour à Antoine Dupont.
« Antoine. Pour toi, je divorce »
« Antoine!! Pour toi, je divorce », pouvait-on lire sur cette pancarte. Et à ses côtés, son mari réagissait avec autant d'humour avec ce message un peu particulier : « Je suis d’accord ». Une image qui a beaucoup amusé Antoine Dupont, puisque le demi de mêlée du Stade Toulousain a partagé dans sa story Instagram la photo du couple avec un émoji mort de rire.
« Je mets des casquettes ou des lunettes, j'aime bien être tranquille »
Cette grande popularité assez inédite dans l'histoire du rugby français, Antoine Dupont l'avait évoqué dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet dernier : « Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes parce que j'aime bien être tranquille. Après, les gens sont quand même assez respectueux. Ce n'est pas parce que 80 % des clients me reconnaîtront dans un resto à Toulouse qu'ils viendront me déranger à table pour me demander une photo ou un autographe. Certains attendront juste que je me lève à la fin », indiquait Dupont.