«Je divorce», Antoine Dupont et l’annonce de séparation improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La scène avait beaucoup fait sourire Antoine Dupont, et il faut bien avouer qu'elle avait un aspect assez surréaliste : en novembre 2024, à l'occasion d'un test-match contre l'Argentine, un couple a été filmé en évoquant avec humour un divorce en interpellant la star du XV de France avec une banderole. Et Dupont avait réagi sur son compte Instagram.

Antoine Dupont est sans aucune contestation possible le chouchou du rugby français, et déchaîne les passions aux quatre coins du pays depuis maintenant plusieurs années. La star du XV de France avait d'ailleurs pu s’en rendre compte à nouveau en tombant sur une photo prise dans les tribunes du Stade de France, en novembre 2024, lors de la victoire des Bleus face à l’Argentine en clôture de la tournée d’automne (37-22). Une femme accompagnée de son mari brandissait une pancarte remarquée dans les gradins de l'enceinte, puisqu'elle y déclarait sa flamme avec humour à Antoine Dupont.

« Antoine. Pour toi, je divorce » « Antoine!! Pour toi, je divorce », pouvait-on lire sur cette pancarte. Et à ses côtés, son mari réagissait avec autant d'humour avec ce message un peu particulier : « Je suis d’accord ». Une image qui a beaucoup amusé Antoine Dupont, puisque le demi de mêlée du Stade Toulousain a partagé dans sa story Instagram la photo du couple avec un émoji mort de rire.