Antoine Dupont : La séparation qui coûte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le bilan de Fabien Galthié à la tête du XV de France en cette année 2025 est loin d'être convaincant, certains observateurs se demandent pourquoi la Fédération Française de Rugby n'avait pas acté la séparation avec le sélectionneur national après la Coupe du Monde 2023. Mais selon un journaliste du Parisien, cette rupture aurait coûté une petite fortune...

Le XV de France a conclu samedi soir son année 2025 par une victoire contre l’Australie (48-33), la sixième seulement en onze rencontres disputées sur les douze derniers mois. Les Bleus affichent ainsi un bilan de 55% de victoires sur l'ensemble de l'année civile 2025, soit le pire bilan comptable pour Fabien Galthié depuis sa nomination au poste de sélectionneur. Interrogé par un internaute sur le site du Parisien sur ces chiffres mitigés, le journaliste Romain Baheux commente ce bilan préoccupant pour le coach d'Antoine Dupont.

Galthié et le terrible bilan de 2025 « Derrière ce bilan, il y a le deuxième titre de son mandat avec le sacre dans le Tournoi des Six Nations en mars, et les trois revers en Nouvelle-Zélande ont été subis par une équipe qu'on qualifiera, avec indulgence, de C en raison de l'indisponibilité des internationaux « classiques » et de la longueur du Top 14 », indique le journaliste du Parisien. Mais fallait-il donc se séparer de Galthié après l'échec de la Coupe du Monde 2023 ? Ce divorce était infaisable financièrement parlant selon Baheux.