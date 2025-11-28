Antoine Dupont «en danger de mort», le combat qui l’attend

Axel Cornic

L’attente est bientôt terminée, avec Antoine Dupont qui devrait reprendre la compétition ce samedi, pour la réception du Racing 92 dans le cadre de la 11e journée de Top 14. Le demi de mêlée est présent dans le groupe pour la première fois depuis sa grave blessure au genou, dont il a été victime en mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France.

Nous y sommes ! Après des longs mois d’attente, Antoine Dupont est plus proche que jamais d’un retour sur les terrains de rugby. Comme prévu, il va reprendre le fil de sa carrière en cette fin de mois de novembre, puisqu’il est dans le groupe de joueurs convoqués par Ugo Mola à l’occasion de la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon.

« Antoine va devoir assumer un "égoïsme positif", se focaliser sur sa performance individuelle » Mais après une si longue absence, il y aura sans aucun doute de appréhension pour la star du Stade Toulousain. « Antoine va devoir assumer un "égoïsme positif", se focaliser sur sa performance individuelle. Cette approche personnelle l'aidera à se centrer et le rendra mieux disponible pour les autres » a expliqué Asmaa Niang, ancienne judokate devenue coach mental, dans un long entretien accordé à L’Équipe.