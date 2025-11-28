Antoine Dupont «en danger de mort», le combat qui l’attend

L’attente est bientôt terminée, avec Antoine Dupont qui devrait reprendre la compétition ce samedi, pour la réception du Racing 92 dans le cadre de la 11e journée de Top 14. Le demi de mêlée est présent dans le groupe pour la première fois depuis sa grave blessure au genou, dont il a été victime en mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France.
Nous y sommes ! Après des longs mois d’attente, Antoine Dupont est plus proche que jamais d’un retour sur les terrains de rugby. Comme prévu, il va reprendre le fil de sa carrière en cette fin de mois de novembre, puisqu’il est dans le groupe de joueurs convoqués par Ugo Mola à l’occasion de la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon.
« Antoine va devoir assumer un "égoïsme positif", se focaliser sur sa performance individuelle »
Mais après une si longue absence, il y aura sans aucun doute de appréhension pour la star du Stade Toulousain. « Antoine va devoir assumer un "égoïsme positif", se focaliser sur sa performance individuelle. Cette approche personnelle l'aidera à se centrer et le rendra mieux disponible pour les autres » a expliqué Asmaa Niang, ancienne judokate devenue coach mental, dans un long entretien accordé à L’Équipe.
« Il va être confronté à la situation d'anonymes qui, en situation de stress, réactivent leur mémoire archaïque »
« Sur un terrain de rugby, à son boulot, Antoine Dupont va être confronté à la situation d'anonymes qui, en situation de stress, réactivent leur mémoire archaïque : j'ai perdu mon téléphone, mon collègue m'a mal parlé, je suis en retard » a poursuivi celle qui a disputé les Jeux Olympiques de Rio en 2016, puis ceux de Tokyo en 2021. « Tant d'agitations intérieures qui provoquent des apnées toxiques. La pleine conscience de soi apporte lucidité et clarté, elle s'exerce. "Je relâche les épaules." "Je détends ma mâchoire." "Je ne suis pas en danger de mort." Calme intérieur. "Je redeviens fluide." ».