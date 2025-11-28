Antoine Dupont quitte Toulouse : Fin de la polémique !

Axel Cornic

Au cours de sa longue convalescence, Antoine Dupont a beaucoup fait parler dans la presse people, notamment à cause de sa relation avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Mais certains ont peur que cette surexposition a fait du mal à la star du rugby français, qui ce samedi va faire son grand retour à la compétition avec la réception du Racing 92, à Toulouse.

La dernière fois qu’on a vu Antoine Dupont sur un terrain de rugby, c’était le 8 mars 2025. Depuis, le demi de mêlée s’est plus affiché en Une de la presse people ou encore dans des multiples publicités à la télévision. La faute à une blessure au genou qui ne lui a pas permis de s’exprimer comme il le préfère, avec un ballon ovale en main.

« Sa priorité a toujours été le rugby » Rapidement, le milieu assez conservateur du rugby s’est inquiété pour sa star, craignant qu’il ne se soit un peu perdu pendant son absence des terrains. Mais ne vous inquiétez pas, Dupont semble bien gonflé à bloc avant son retour. « Quand il est venu à Marcoussis, je l'ai trouvé frais, léger. Antoine a été extraordinairement sérieux dans sa convalescence, sa priorité a toujours été le rugby » a assuré William Servat, l’entraîneur des avants du XV de France.