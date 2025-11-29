Antoine Dupont de retour : Un très gros problème déjà annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après de longs mois d’absence, Antoine Dupont sera officiellement de retour ce samedi. La star de 29 ans sera sur le banc du Stade Toulousain face au Racing 92. L’entraîneur du Racing Patrice Collazo lui, estime qu’il sera assurément difficile pour ses joueurs de contenir le demi de mêlée, alors que beaucoup ont essayé auparavant.

Un retour tant attendu ! Blessé en mars dernier, Antoine Dupont est officiellement de retour à la compétition. Encore jugé trop juste, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été placé sur le banc des remplaçants par Ugo Mola pour la réception du Racing 92 ce samedi soir.

« Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont » Coach du Racing, Patrice Collazo voit déjà le retour de Dupont comme un problème pour ses joueurs. « Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! Donc on s’est focalisé sur nous », a ainsi confié ce dernier en conférence de presse avant de poursuivre.