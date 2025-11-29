Antoine Dupont de retour : Un très gros problème déjà annoncé !

Après de longs mois d’absence, Antoine Dupont sera officiellement de retour ce samedi. La star de 29 ans sera sur le banc du Stade Toulousain face au Racing 92. L’entraîneur du Racing Patrice Collazo lui, estime qu’il sera assurément difficile pour ses joueurs de contenir le demi de mêlée, alors que beaucoup ont essayé auparavant.
Un retour tant attendu ! Blessé en mars dernier, Antoine Dupont est officiellement de retour à la compétition. Encore jugé trop juste, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été placé sur le banc des remplaçants par Ugo Mola pour la réception du Racing 92 ce samedi soir.
« Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont »
Coach du Racing, Patrice Collazo voit déjà le retour de Dupont comme un problème pour ses joueurs. « Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! Donc on s’est focalisé sur nous », a ainsi confié ce dernier en conférence de presse avant de poursuivre.
« Il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous »
« Non, honnêtement, c’est bien de le voir sur un terrain. Je préfère le voir sur le terrain que blessé, aussi bien avec son club qu’avec l’équipe de France. C’est un joueur que l’on aime voir sur un terrain, qu’on aime affronter car c’est ce qui se fait de mieux à son poste. La blessure, c’est terrible pour tous les joueurs. Mais quand c’est un joueur avec cette dimension mondiale, il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous », conclut Collazo.