C'est terminé pour Antoine Dupont : L'annonce qui va les rendre fous à Toulouse !

Antoine Dupont (29 ans) quittait la pelouse de l'Aviva Stadium en mars dernier souffrant d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Après avoir travaillé pendant des mois pour son retour en rongeant son frein, le demi de mêlée du Stade toulousain sera de la partie face au Racing 92 à Ernest-Wallon samedi soir. Une masterclass pourrait être offerte aux supporters du club toulousain. Explications.

Après huit mois et demi d'absence, Antoine Dupont est de retour ! Le 8 mars dernier, dans le cadre de la quête d'une nouvelle victoire au Tournoi des 6 nations avec le XV de France, le capitaine des Bleus voyait son genou être pris dans un déblayage rugueux à l'Aviva Stadium de Dublin face à l'équipe d'Irlande. Ce qui lui a valu une rupture d'un ligament croisé du genou droit. La même blessure face au XV de Trèfle également qu'il avait déjà contracté en 2018.

«La prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des crampons aux pieds» Une fois de plus opéré après une longue convalescence notamment effectuée à la clinique Aspetar de Doha au Qatar, Antoine Dupont est fin prêt à signer son retour... dans son temple du Stade toulousain à Ernest-Wallon avec la réception du Racing 92 samedi soir. Il y a quelques semaines, le demi de mêlée du Stade toulousain signait sa prolongation de contrat jusqu'en 2031. « C'est mon rêve éveillé d'adulte de poursuivre l'aventure ici. C'est encore plus spécial pour moi de partager tout ça avec vous. Vous me manquez beaucoup et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai des crampons aux pieds ». Et ce jour est donc arrivé.