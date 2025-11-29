Antoine Dupont revient : C'est déjà la panique !

Axel Cornic

Ce samedi marque la fin d’une très longue attente, puisqu’après plusieurs mois d’absence Antoine Dupont est tout proche d’un retour à la compétition. Blessé au genou en mars 2025, le demi de mêlée fait en effet partie du groupe du Stade Toulousain, pour la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon.

Rarement un absent n’aura autant fat parler de lui. La dernière fois qu’on a vu Antoine Dupont sur un terrain de rugby, c’était le 8 mars 2025 avec le XV de France. Gravement blessé à un genou ce jour-là, la star du rugby mondial se soigne depuis en tentant de revenir. Et le moment tant attendu est arrivé...

Il est enfin de retour ! On sait officiellement qu’Antoine Dupont est redevenu un joueur de rugbyman à part entière, puisqu’il est dans le groupe convoqué par Ugo Mola pour la 11e journée de Top 14. Le demi de mêlée débutera donc la rencontre face au Racing 92 sur le banc et il ne fait aucun doute que son entrée en jeu sera scrutée de près. Car on veut tous savoir si le prodige français peut une nouvelle fois revenir à son meilleur niveau.