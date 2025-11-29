Antoine Dupont : Il annonce du lourd pour son grand retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est le grand jour pour Antoine Dupont. Ce samedi soir, la star de 29 ans sera de retour à la compétition et sera présent sur le banc pour la réception du Racing 92 (21h). Préservé par Ugo Mola pour le moment, le demi de mêlée n’a rien perdu de sa superbe selon l’entraîneur des avants du club toulousain.

« On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois » « C'est un joueur différent. Il a tout de suite repris ses marques. Il est tellement talentueux. Et il a aussi une forme d'autorité sur le jeu. On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois. Il retrouve vite ses sensations. Tous les voyants ont été mis au vert pour qu'il puisse jouer », a confié l’entraîneur des avants du Stade Toulousain en conférence de presse.