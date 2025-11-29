Antoine Dupont : Il annonce du lourd pour son grand retour !

C’est le grand jour pour Antoine Dupont. Ce samedi soir, la star de 29 ans sera de retour à la compétition et sera présent sur le banc pour la réception du Racing 92 (21h). Préservé par Ugo Mola pour le moment, le demi de mêlée n’a rien perdu de sa superbe selon l’entraîneur des avants du club toulousain.
« On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois »
« C'est un joueur différent. Il a tout de suite repris ses marques. Il est tellement talentueux. Et il a aussi une forme d'autorité sur le jeu. On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois. Il retrouve vite ses sensations. Tous les voyants ont été mis au vert pour qu'il puisse jouer », a confié l’entraîneur des avants du Stade Toulousain en conférence de presse.
« Je n'ai pas senti de baisse de niveau par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière »
« Je n'ai pas de boule magique. Je ne peux pas vraiment dire ce qui adviendra de ce match ou des futurs matches. Je peux vous parler de ce que j'ai vu à l'entraînement. Je n'ai pas senti de baisse de niveau par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière. Je suis plutôt rassuré de le voir à ce niveau-là. Le futur nous dira comment il évolue. Mais il s'est donné les moyens, pendant sa convalescence, de revenir à son meilleur niveau », conclut-il.