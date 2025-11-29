Antoine Dupont : L’annonce qui gâche son retour !

Axel Cornic

Ce samedi, le Stade Toulousain va fêter un grand retour, puisque Antoine Dupont fait partie du groupe qui va affronter le Racing 92 pour la 11e journée de Top 14. Mais alors qu’il récupère son capitaine, Ugo Mola perd par la même occasion l’un de ses précieux cadres et ce, pour le reste de la saison.

C’est le grand jour. Après des longs mois d’attente et après une grave blessure au genou, Antoine Dupont va enfin refouler les terrains de rugby. Remplaçant pour la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon, le demi de mêlée devrait vraisemblablement rentrer en jeu au cours de la deuxième mi-temps.

Le début d’une nouvelle histoire pour Dupont Tout le monde se demande quel sera le niveau de celui qui était considéré avant sa blessure, comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Les doutes sont nombreux, surtout que c’est la troisième blessure au genou pour Dupont. Pourtant, on ne peut pas oublier que la dernière fois qu’il est revenu après une longue absence en 2024, il avait choqué tout le monde en marquant un triplé en seulement neuf minutes.