Séparation avec Antoine Dupont : La grosse annonce à Toulouse !

Comme annoncé depuis un moment déjà, le Stade Toulousain et Antoine Dupont vont se séparer de Pita Ahki, qui de son côté, va rentrer en Nouvelle-Zélande. Ce samedi soir, à l’occasion du dernier match du trois-quarts de 33 ans, les supporters du club toulousain ont décidé de lui rendre un bel hommage.

Un gros départ pour le Stade Toulousain et Antoine Dupont. Présent au club depuis 2018, Pita Ahki va quitter Toulouse afin de regagner la Nouvelle-Zélande. Homme fort du Stade depuis son arrivée, le trois-quarts de 33 ans a disputé son dernier match en Rouge et Noir ce samedi soir face au Racing 92.

Le Stade Toulousain rend hommage à Pita Ahki Vainqueur de cinq bouclier de Brennus et de deux Coupe des Champions, Pita Ahki a été chaleureusement accueilli par le public du stade Ernest-Wallon ce samedi. Plusieurs pancartes accompagnées des messages suivant étaient présentes dans les travées : « Merci Pita » ou encore « Pita à vie », symbole qu’un monument quitte le Stade Toulousain en ce soir de novembre.