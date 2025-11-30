Coup de théâtre, grand changement pour Antoine Dupont ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition après 266 jours d'absence. Le capitaine du XV de France, blessé au genou durant le dernier Tournoi des 6 Nations, était présent lors de la victoire du Stade toulousain face au Racing 92 en Top 14. A 29 ans, c'est un peu une nouvelle carrière qui commence pour Dupont, qui ne retrouvera peut-être jamais ses plus grandes qualités physiques. Thibault Giroud estime qu'il faudra se montrer patient avant d'émettre un jugement.

En faisant son grand retour à la compétition, Antoine Dupont va devoir affronter un nouveau défi : reprendre sa carrière en essayant de déployer le même niveau après une telle blessure. Une rupture des ligaments croisés peut avoir de fortes conséquences sur le corps d'un sportif et il est possible qu'il ne revienne jamais à son meilleur. Thibault Giroud, ancien préparateur physique du XV de France, évoque cette possibilité.

Antoine Dupont dans le dur pour sa reprise ? Pour son premier match depuis 8 mois, Antoine Dupont a toutefois été plutôt convaincant. Le demi de mêlée sait qu'il va falloir être au rendez-vous physiquement au cours des prochaines semaines pour retrouver son niveau. « C'est un petit tôt pour juger. Evidemment, Antoine on le connaît tous, il est très fort athlétiquement depuis qu'il est tout petit. C'est quelqu'un qui a des qualités athlétiques naturelles qui sont largement au-dessus de la moyenne. Il a pris son temps pour guérir de son genou. Je ne me fais pas trop de soucis sur l'intensité sur ces premiers mois mais ça va être l'enchaînement. Est-ce qu'il va être capable d'avoir le même pic d'accélération qu'il avait avant ? Je ne suis pas inquiet au niveau énergétique mais ses qualités neuromusculaires seront testées dans les semaines à venir » débute Thibault Giroud, qui exerce aujourd'hui à l'UBB en tant que directeur de la performance, pour Sud Radio.