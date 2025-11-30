Antoine Dupont : La nouvelle rupture qui s’annonce terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de longs mois d’absence suite à sa blessure au genou, Antoine Dupont a enfin retrouvé le chemin des terrains. En effet, ce samedi soir, le demi de mêlée du Stade Toulousain a rejoué quelques minutes face au Racing 92. On croise bien évidemment les doigts pour que les blessures laissent tranquille Dupont, mais le risque d’une rechute existe. Et en cas d’une nouvelle rupture des ligaments croisés, ça risque d'être très embêtant.

Ce samedi, la rencontre entre le Stade Toulousain et le Racing 92 était particulière. En effet, elle a marqué le grand retour d’Antoine Dupont à la compétition. On avait quitté le demi de mêlée en mars dernier la tête basse, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Après un long processus de rééducation, Dupont est donc de retour, mais l’ombre d’une rechute n’est bien évidemment pas loin. Et le risque existe pour le demi de mêlée du Stade Toulousain.

« Il y a entre 15 et 16 % de récidive après une rupture d’un ligament croisé » Ancien médecin du XV de France et du Rugby club toulonnais, le docteur Jean-Baptiste Grisoli s’est exprimé au Parisien sur le risque de rechute d’Antoine Dupont. C’est alors qu’il a fait savoir sur cette menace qui guette le joueur du Stade Toulousain : « Il y a entre 15 et 16 % de récidive après une rupture d’un ligament croisé, que ce soit la première ou la seconde fois ».