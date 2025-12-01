Antoine Dupont va prendre un coup de pression !

Gravement blessé en mars dernier, Antoine Dupont a observé une longue période de convalescence pour se préparer avant son retour. Les délais ont été respectés puisqu'il a fait son retour samedi avec le Stade toulousain. Un match particulier pour Matthis Lebel, ailier de Toulouse, qui révèle même que le joueur de 29 ans était peut-être trop enthousiaste par rapport au match...
Après 266 jours d'absence, Antoine Dupont était forcément impatient pour son match de reprise. Le capitaine du XV de France a participé à la victoire de son équipe face au Racing 92 (48-22) en Top 14 et il a montré déjà de belles choses. Son enthousiasme était tel qu'il pourrait subir les remontrances de son coach d'après Matthis Lebel...
Antoien Dupont fait son grand retour, il jubile
Absent de la fin de saison avec le Stade toulousain et pas encore en capacité de participer à la tournée d'automne avec le XV de France ces dernières semaines, Antoine Dupont a enfin retrouvé ses coéquipiers en club. C'était un moment attendu par tout le monde. « Forcément, il y avait beaucoup d'émotions dans la préparation du match. On connaissait le contexte. Déjà le retour d'Antoine. On est tous content de le retrouver, que ce soit en club ou au niveau du rugby français tellement il rayonne » révèle Matthis Lebel, ailier du Stade toulousain, d'après des propos rapportés par L'Equipe. Mais attention à ce trop-plein d'enthousiasme...
Antoine Dupont sous pression à cause du coach ?
Très actif pour sa reprise, Antoine Dupont n'a pas hésité à proposer du contenu dans le jeu et s'est peut-être trop emporté à un moment. « C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça sur le terrain. Ce sont des trucs qu'on aime, dont on discute assez souvent. Antoine ronge tout le monde pour être au bon endroit au bon moment (sourire). Il fallait y être. Ça fait un moment qu'il est avec nous aux entraînements. Ça se voit qu'il a envie de jouer à la moindre occasion. Je pense qu'il y a un ballon où il se fera peut-être reprendre par les coaches parce qu'on se fait coincer dans notre camp (sourire). Mais il a l'envie de jouer. Ça doit le démanger. Il aime ce sport plus que tout. Il a envie de jouer, de se faire plaisir et de gagner à l'arrivée. Il est parti pour donner des maux de tête à pas mal d'équipes » poursuit Matthis Lebel.