Antoine Dupont - La séparation est officielle : Il est ému !

Le Stade Toulousain a vécu une soirée particulière à plus d'un titre samedi soir lors du match contre le Racing 92 en Top 14, puisqu'il s'agissait du grand retour d'Antoine Dupont sur les terrains mais également de la séparation avec Pita Ahki qui quitte le club. Et Matthis Lebel n'a pas caché son émotion en interview après la rencontre.

Le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 samedi soir en Top 14 (48-24), mais ce match a surtout été placé sous le signe de l'émotion et ce pour deux raisons bien précises : le retour à la compétition d'Antoine Dupont après sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, ainsi que la séparation avec Pita Ahki qui quitte le club pour rejoindre les Blues d'Auckland. Dans des propos rapportés par La Dépêche, Matthis Lebel, qui a inscrit deux essais dans ce match, n'a pas caché son émotion.

« Il y avait beaucoup d’émotions » « Oui, forcément, il y avait beaucoup d’émotions, je pense, à la préparation du match. On connaissait le contexte, déjà le retour d’Antoine, donc je pense qu’on est tous contents de le retrouver, que ce soit en club, mais même, j’ai envie de dire, aujourd’hui, au niveau du rugby français, tellement il rayonne, donc c’est toujours bien d’avoir des joueurs comme ça sur le terrain. Et après, le truc qui était peut-être le plus important pour nous, sans manquer de respect à Antoine, mais forcément la sortie de Pita qui a été tellement précieux pour nous. On l’a dit et on va le redire encore pendant pas mal de temps. Je crois qu’il va nous manquer sur la fin de saison. Mais voilà, c’est très bien, je trouve, ce qu’a fait le club qui lui a donné l’opportunité d’aller relever un dernier challenge vers chez lui, où tout a commencé, c’est très très bien et très symbolique, donc on est très contents et reconnaissants d’avoir pu jouer avec un joueur comme lui », a indiqué l'ailier du Stade Toulousain sur ce grand retour d'Antoine Dupont et cette séparation douloureuse avec Pita Ahki, présent au club depuis 2018.