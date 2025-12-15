Dupont - Ntamack : La séparation est réclamée en direct !

Axel Cornic

Le début de saison éblouissant de Matthieu Jalibert et les performances décevantes de Romain Ntamack, ont relancé le débat sur le poste d’ouvreur du XV de France. Et les soutiens deviennent de plus en plus nombreux pour la star de l’Union Bordeaux-Bègles.

On a souvent reproché aux différents sélectionneurs de ne pas installer une véritable charnière. Fabien Galthié l’a fait depuis 2014 avec Romain Ntamack et Antoine Dupont, qui jouent d’ailleurs déjà ensemble en club au Stade Toulousain. Mais voilà que certains voudraient une nouvelle fois changer...

« Il faut compter sur Jalibert maintenant » Car les prestations de Matthieu Jalibert avec l’UBB ont relancé les débats autour de son rôle avec le XV de France, alors qu’il semble avoir dégringolé dans la hiérarchie des 10. « Il faut compter sur lui maintenant, il est très performant et les statistiques le prouvent » a déclaré l’ancien talonneur devenu un célèbre animateur sur RMC, Vincent Moscato.