Zinedine Zidane : Mbappé se fait sèchement refouler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 26 ans, Kylian Mbappé est en passe de devenir le meilleur buteur de l’équipe de France. Le record d’Olivier Giroud va prochainement sauter, de quoi permettre au joueur du Real Madrid de laisser un peu plus son empreinte dans l’histoire des Bleus. Mais peut-on déjà mettre Mbappé à la hauteur de Zinedine Zidane, Michel Platini et compagnie ?

Si Kylian Mbappé a encore de très belles et nombreuses années devant lui, il a déjà énormément fait au cours de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France peut notamment se vanter d’avoir un titre de champion du monde avec les Bleus, dont il va prochainement devenir le meilleur buteur de l’histoire. Pourtant, Mbappé serait encore loin de certaines légendes passées par l’équipe de France.

« Non, Mbappé ne dépasse pas Zidane » Quid de la place de Kylian Mbappé aux côtés de Zinedine Zidane, Michel Platini ou encore Thierry Henry ? La question a été posée à Daniel Riolo. Et pour Legend, il a alors répondu à propos de Mbappé : « Mbappé dépasse de très loin Zidane, Henry ou Platini ? Non, Mbappé ne dépasse pas Zidane, il ne dépasse pas Platini. En équipe de France, il dépasse Thierry Henry, c’est sûr ».