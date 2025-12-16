Zinedine Zidane : Mbappé se fait sèchement refouler !

A seulement 26 ans, Kylian Mbappé est en passe de devenir le meilleur buteur de l’équipe de France. Le record d’Olivier Giroud va prochainement sauter, de quoi permettre au joueur du Real Madrid de laisser un peu plus son empreinte dans l’histoire des Bleus. Mais peut-on déjà mettre Mbappé à la hauteur de Zinedine Zidane, Michel Platini et compagnie ?
Si Kylian Mbappé a encore de très belles et nombreuses années devant lui, il a déjà énormément fait au cours de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France peut notamment se vanter d’avoir un titre de champion du monde avec les Bleus, dont il va prochainement devenir le meilleur buteur de l’histoire. Pourtant, Mbappé serait encore loin de certaines légendes passées par l’équipe de France.
« Non, Mbappé ne dépasse pas Zidane »
Quid de la place de Kylian Mbappé aux côtés de Zinedine Zidane, Michel Platini ou encore Thierry Henry ? La question a été posée à Daniel Riolo. Et pour Legend, il a alors répondu à propos de Mbappé : « Mbappé dépasse de très loin Zidane, Henry ou Platini ? Non, Mbappé ne dépasse pas Zidane, il ne dépasse pas Platini. En équipe de France, il dépasse Thierry Henry, c’est sûr ».
Mbappé doit encore rester dans la légende !
Récemment, c’était Christophe Dugarry qui s’était exprimé sur la place de Kylian Mbappé dans l’histoire du football français. « Platini et Zidane sont des légendes. Ils ont arrêté de jouer, ils sont entrés au panthéon, ils sont des légendes. Mbappé est devenu une légende. À partir du moment où tu mets trois buts en finale de Coupe du monde, tu es rentré dans la légende. Après, Kylian doit encore jouer, il a 26 ans, il peut encore tout se passer. Mais pour rester dans la légende et un jour rivaliser avec Platini et Zidane, il va falloir qu’il gagne la Ligue des champions, une fois ou plusieurs, et qu’il soit Ballon d’Or, une fois ou plusieurs », expliquait-il.