Officiel : Une date annoncée pour Zinedine Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En janvier 2025, Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'Equipe de France après la Coupe du monde 2026. L'ancien champion du monde aura passé 14 ans au sommet et le nom de son successeur semble être connu : Zinédine Zidane. Mais si rien n'est encore officiel, cela le deviendra assez vite. Philippe Diallo a annoncé la date de la nomination de son successeur.

A six mois de la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France n'a pas encore officialisé le nom du successeur de Didier Deschamps, qui disputera sa dernière compétition à cette occasion. Pour beaucoup, il n'y a aucun doute concernant l'arrivée imminente de Zinédine Zidane. Le président de la FFF en a dit plus sur la probable nomination de ce dernier.

Le successeur de Deschamps désigné après la Coupe du monde ? Comme le rapporte Le Figaro, Philippe Diallo a fait une révélation ce samedi concernant le successeur de Didier Deschamps. « J'avais dit qu'il y avait deux fenêtres pour nommer le prochain sélectionneur, mars-avril ou après la Coupe du monde. J'ai continué ma réflexion et aujourd'hui ma tendance est beaucoup plus (de le nommer) après la Coupe du monde » révèle-t-il.