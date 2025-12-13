Algérie : Le tacle lâché contre Rayan Cherki !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, Rayan Cherki a connu du changements. En effet le joueur de 22 ans fait maintenant les beaux jours de Manchester City et surtout, il a connu ses premières sélections en Equipe de France. Mais il a longtemps joué sur deux tableaux, lui qui aurait pu choisir l'Algérie. Une attitude parfois critiquée, comme l'explique Marouane Chamakh.

Formé à l'OL, Rayan Cherki est suivi depuis ses très jeunes années et désigné parmi les grands espoirs de sa génération. L'attaquant a fait le choix de jouer pour l'Equipe de France mais il a longtemps nagé entre deux eaux, faisant de l'œil à l'Algérie, lui qui était éligible de représenter cette nation. Marouane Chamakh, lui aussi binational, n'aime pas beaucoup quand on ne fait pas un choix clair dès le départ.

Rayan Cherki pas franc ? Il se fait tacler Même s'il n'a jamais joué pour une équipe de jeunes algérienne, Rayan Cherki a parfois été associé à quelques rumeurs concernant son choix de représenter le pays de sa maman plutôt que la France. Un doute que lui reproche Marouane Chamakh qui le compare à la situation de Yacine Adli. « Les binationaux ? Il faut être franc, ne pas jouer avec deux nations, deux peuples (…) Yacine Adli a été très cash, contrairement à d’autres joueurs, comme l’international français qui est à Manchester City là (il a oublié le nom de Cherki), ou à d’autres qui laissent planer le doute. Il (Adli) s’est peut-être fait lyncher mais il a été clair et net. J’ai apprécié car il n’a pas joué de double jeu, peut-être qu’il reviendra sur sa décision, mais dès le départ, il n’a pas fait attendre » réagit l'ancien international marocain, lui aussi binational, dans une interview pour Kampo.