Rayan Cherki : Le transfert surprise en France ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé à l'OL, Rayan Cherki a fini par quitter Lyon cet été pour s'envoler vers de nouveaux horizons dans un club d'une plus grande envergure. C'est Manchester City qui s'est positionné pour recruter le jeune milieu offensif. Mais voilà que le talent du joueur de 22 ans attire l'œil puisque le président de Troyes, Edwin Pindi, a mentionné la possibilité de recruter Cherki.

Actuellement en tête de la Ligue 2, le club de Troyes poursuit sa montée extraordinaire vers les sommets. Le club est ben évidemment aidé par son actionnaire majoritaire City Football Group, holding liée à Manchester City. Le président Edwin Pindi sait que c'est un peu irréalisable mais voir Rayan Cherki à Troyes le plairait énormément.

Cherki à Troyes, grosse surprise à venir ? Jeune attaquant de 21 ans, Savinho a été recruté par Manchester City à Troyes en 2024, signe de la connexion entre les deux clubs. Le club français peut profiter de cette liaison pour progresser vers les sommets même si en termes de recrutement, le président Edwin Pindi se fait peu d'illusions. « Vous savez, Manchester City, c'est le top européen. Aujourd'hui on est un club de Ligue 2 donc vous imaginez bien que le fossé est très important entre les deux. N'oublions pas qu'on est 13 clubs aussi dans cette multipropriété, il n'y a pas que Troyes. Encore une fois, notre rôle est vraiment de former des joueurs et aussi d'avoir des joueurs qui sont en cohérence avec notre taille de club et dans la division dans laquelle on évolue » débute-t-il dans l'émission de RMC After FC.