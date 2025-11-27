Transfert de Rabiot : «Nous avons discuté», l’OM a frôlé la catastrophe !

En septembre 2024, libre de tout contrat, Adrien Rabiot a décidé de se relancer en rejoignant l'OM, un peu à la surprise générale. Le joueur français aurait toutefois pu ne jamais poser ses valises à Marseille puisqu'à ce moment-là, son club actuel, le Milan AC, s'était déjà positionné sur lui.
Après 5 ans passés à la Juventus, Adrien Rabiot a vu son contrat arriver à son terme. Le joueur français n'a pas commencé la saison 2024-2025 au tout début dans un club puisqu'il a rejoint l'OM assez tard avant de reprendre la compétition. Plusieurs opportunités s'offraient pourtant à lui, à commencer par l'AC Milan. Le club de la cité phocéenne a finalement eu le dernier mot.
L'OM a failli rater Adrien Rabiot
Désireux de se renforcer, l'OM avait mis la main sur Adrien Rabiot l'année dernière, une très belle affaire sur le mercato. Le milieu de terrain de 30 ans explique qu'il aurait déjà pu faire partie de l'AC Milan. « L’AC Milan me voulait déjà l’an dernier. J’étais libre de tout contrat et nous avons discuté. L’équipe aurait-elle fait mieux que huitième avec moi ? Je ne sais pas, mais vu nos résultats actuels, je dirais que je suis arrivé à Milanello au bon moment » révèle-t-il dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.
Rabiot quitte l'OM pour l'AC Milan
Recruté par l'OM l'an dernier, Adrien Rabiot avait débuté cette saison dans le club de la cité phocéenne. Mais l'altercation au soir du premier match avec Jonathan Rowe a scellé son sort et il n'a pas mis longtemps avant de trouver refuge à l'AC Milan. Les Marseillais ont tout de même pu profiter de son talent pendant un an.