Transfert de Rabiot : «Nous avons discuté», l’OM a frôlé la catastrophe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En septembre 2024, libre de tout contrat, Adrien Rabiot a décidé de se relancer en rejoignant l'OM, un peu à la surprise générale. Le joueur français aurait toutefois pu ne jamais poser ses valises à Marseille puisqu'à ce moment-là, son club actuel, le Milan AC, s'était déjà positionné sur lui.

Après 5 ans passés à la Juventus, Adrien Rabiot a vu son contrat arriver à son terme. Le joueur français n'a pas commencé la saison 2024-2025 au tout début dans un club puisqu'il a rejoint l'OM assez tard avant de reprendre la compétition. Plusieurs opportunités s'offraient pourtant à lui, à commencer par l'AC Milan. Le club de la cité phocéenne a finalement eu le dernier mot.

L'OM a failli rater Adrien Rabiot Désireux de se renforcer, l'OM avait mis la main sur Adrien Rabiot l'année dernière, une très belle affaire sur le mercato. Le milieu de terrain de 30 ans explique qu'il aurait déjà pu faire partie de l'AC Milan. « L’AC Milan me voulait déjà l’an dernier. J’étais libre de tout contrat et nous avons discuté. L’équipe aurait-elle fait mieux que huitième avec moi ? Je ne sais pas, mais vu nos résultats actuels, je dirais que je suis arrivé à Milanello au bon moment » révèle-t-il dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.