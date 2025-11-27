Un «fou» à l’OM, Rabiot balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM la saison dernière, Adrien Rabiot a côtoyé pendant de longs mois Roberto De Zerbi. Le joueur français a quitté le club un peu dans la précipitation l'été dernier mais garde un excellent souvenir de l'entraîneur italien. Ce dernier a marqué les esprits dès son arrivée à Marseille et il apparaît comme un immense passionné de football. Adrien Rabiot raconte.

De retour en Italie depuis sa signature à l'AC Milan, Adrien Rabiot a quitté l'OM à la suite de son altercation en tout début de saison avec Jonathan Rowe. Le joueur français a encore été interrogé sur le cas de Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM qui semble se plaire dans la cité phocéenne.

« De Zerbi est un fou de football » Réputé pour sa passion du sport et son impulsivité, Roberto De Zerbi a laissé une bonne image de lui à Adrien Rabiot après le départ de ce dernier. « Ce que je retiens de De Zerbi ? L’année dernière, nous avons fait une bonne saison. De Zerbi est un fou de football, et lorsqu’il quittait le centre d’entraînement, il rentrait chez lui pour regarder tous les matchs. Le lendemain, peut-être en parlant de tactique, il nous demandait : "Qui a regardé le match hier ? Avez-vous remarqué que…" C’est incroyable » se souvient pour la Gazzetta dello Sport le milieu de terrain de 30 ans.