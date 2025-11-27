Transfert : Une star du PSG prête à claquer la porte, sa femme fait une révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à Tottenham, Marquinhos a donc disputé son 500ème avec le maillot du PSG. Présent avec le club de la capitale depuis 2013, le Brésilien écrit un peu plus l’histoire à chacune de ses apparitions. Mais voilà que ça aurait pu se passer totalement différemment puisque Marquinhos aurait pu quitter le PSG par le passé comme l’a révélé sa femme.

En 2013, Marquinhos rejoignait le PSG en provenance de l’AS Rome. Au fil des années, le Brésilien n’a cessé de franchir des caps avec le club de la capitale, jusqu’à en devenir aujourd’hui le patron. Une longévité qui l’a amené à disputer son 500ème match avec le PSG ce mercredi face à Tottenham. Un total affolant que Marquinhos aurait toutefois pu ne jamais atteindre.

« Des opportunité pour partir, mais… » Dans un entretien accordé au Parisien, Carol Cabrino, femme de Marquinhos, a réagi à ces 500 matchs du Brésilien avec le PSG. C’est alors qu’elle a fait une révélation sur le départ avorté de Marquinhos, expliquant : « Le jeune homme qui est arrivé en 2013 n’aurait jamais imaginé rester autant de temps à Paris. C’est fou et tellement rare qu’un joueur passe treize saisons dans un club. La fidélité est quelque chose qui lui est très cher. On a eu des opportunités pour partir, mais il n’y a jamais prêté attention ».