Rayan Cherki : Son incroyable relation avec une ancienne star du PSG !

Devenu international Français, Rayan Cherki a passé un cap. Auteur d’une belle saison à l’OL, le milieu offensif de 22 ans a rejoint Manchester City l’été dernier, tout comme un certain Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du PSG avoue d’ailleurs être totalement sous le charme du talent du jeune Français.

Un gros pas en avant. Autrefois considéré comme un espoir encore incomplet, Rayan Cherki a franchi plusieurs paliers. Désormais membre de l’équipe de France, le crack de 22 ans a également pris de l’ampleur en club, en décidant de quitter l’OL pour Manchester City l’été dernier.

Cherki et Donnarumma s’entendent à merveille Nul doute que sous les ordres de Pep Guardiola, Rayan Cherki va pouvoir exprimer son talent. Le phénomène né en 2003 plaît énormément au coach espagnol, mais également à ses nouveaux coéquipiers. Proche d’Erling Haaland, Cherki l’est également avec Gianluigi Donnarumma, qui pour Canal +, s’est confié sur leur relation.