Rayan Cherki : Son incroyable relation avec une ancienne star du PSG !

Devenu international Français, Rayan Cherki a passé un cap. Auteur d’une belle saison à l’OL, le milieu offensif de 22 ans a rejoint Manchester City l’été dernier, tout comme un certain Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du PSG avoue d’ailleurs être totalement sous le charme du talent du jeune Français.
Un gros pas en avant. Autrefois considéré comme un espoir encore incomplet, Rayan Cherki a franchi plusieurs paliers. Désormais membre de l’équipe de France, le crack de 22 ans a également pris de l’ampleur en club, en décidant de quitter l’OL pour Manchester City l’été dernier.
Cherki et Donnarumma s’entendent à merveille
Nul doute que sous les ordres de Pep Guardiola, Rayan Cherki va pouvoir exprimer son talent. Le phénomène né en 2003 plaît énormément au coach espagnol, mais également à ses nouveaux coéquipiers. Proche d’Erling Haaland, Cherki l’est également avec Gianluigi Donnarumma, qui pour Canal +, s’est confié sur leur relation.
« Quand je le regarde à l’entraînement, c’est toujours un plaisir de le voir »
« Quand je suis arrivé ici, j’ai vu un grand joueur. Mais avant d’être un grand joueur, c’est une grande personne fantastique, c’est un grand ami, et je suis très content de travailler avec lui, de partager le vestiaire avec lui. Sa technique, tout le monde la connaît, c’est fantastique. Quand je le regarde à l’entraînement, c’est toujours un plaisir de le voir, les choses qu’il fait, c’est fantastique », a ainsi confié l’ancienne star du PSG.