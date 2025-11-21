Transfert au PSG : Une bombe est lâchée sur Cherki !

Amadou Diawara

Lors du mercato estival 2024, Rayan Cherki est passé tout près de s'engager en faveur du PSG. En effet, le transfert de l'international français à Paris était totalement bouclé. Toutefois, Rayan Cherki ne s'est pas présenté à sa visite médicale dans la capitale. Ce qui a fait capoter l'opération.

Lors de l'été 2024, Rayan Cherki aurait pu signer au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avait trouvé un accord total avec l'OL pour finaliser le transfert du milieu offensif de 22 ans. Toutefois, Rayan Cherki a fait capoter l'opération, et ce, en posant un lapin au PSG.

Transfert de Cherki au PSG : Tout était bouclé lors de l'été 2024 D'après Fabrice Hawkins, interrogé dans une vidéo postée par Canal Supporters sur YouTube, Rayan Cherki ne s'est pas présenté à sa visite médicale programmée avec le PSG. « Cherki était-il vraiment aussi proche qu’on le dit de signer au PSG ? Cherki, il devait passer sa visite médicale. Je te le dis. Il devait passer sa visite médicale. C’était programmé. Il y avait un accord entre toutes les parties. Je ne peux pas dire mieux, il devait passer sa visite médicale. Il a décidé pour des raisons qui lui appartiennent de reculer », a déclaré le journaliste de RMC Sport. Ce qui confirme les informations exclusives révélées par le10sport.com.