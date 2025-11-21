Hakimi remplacé : La décision radicale du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé Ballon d'Or Africain, Achraf Hakimi a été récompensé de son niveau exceptionnel depuis plusieurs mois. Cependant, l'international marocain est bien seul au poste de latéral droit dans l'effectif du PSG, ce qui n'a pas empêché les Parisiens de faire le choix de ne pas recruter de doublure. Une décision visiblement parfaitement assumée.

Très discret l'été dernier, le PSG s'est contenté de recruter trois joueurs dont deux gardiens de but, à savoir Lucas Chevalier et Renato Marin. Illia Zabarnyi était donc l'unique joueur de champ à débarquer. Et pourtant, le club parisien aurait pu envisager le recrutement d'un latéral droit pour épauler Achraf Hakimi, seul spécialiste du poste. Mais le journaliste de RMC Fabrice Hawkins révèle les raisons qui ont poussé le PSG à opter pour une autre solution.

Un remplaçant pour Hakimi, le choix fort du PSG « Le PSG voulait se renforcer, mais il y a une difficulté sur ce poste d’arrière droit. A droite, j’en avais parlé, le PSG se disait pourquoi pas un remplaçant à Hakimi », explique-t-il dans une interview accordée à Canal-Supporters, avant de poursuivre.