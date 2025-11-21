Zidane au PSG : L'homme qui fait capoter sa signature !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'enfant du pays à Marseille qu'est Zinedine Zidane était tout proche d'entraîner l'ennemi historique de l'OM : le PSG. En 2022, beaucoup de journalistes annonçaient la signature de « Zizou » au Paris Saint-Germain. Une rumeur qui ne s'est jamais matérialisée. Luis Campos n'est pas étranger à cela.

Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Ces dernières années, avant la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023, il a souvent été question d'une hypothétique arrivée de « Zizou » sur le banc du club parisien. Les hauts dirigeants qataris du PSG en ont même rêvé. Pour autant, et alors que le champion du monde 98 semblait être le successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2022, l'opération est tombée à l'eau.

«On nous vendait Zidane, certains l’ont même annoncé» Fabrice Hawkins est revenu sur le feuilleton Zinedine Zidane en interview avec Canal-Supporters. « A l’époque, il y avait des possibilités, on nous vendait Zidane, certains l’ont même annoncé ».