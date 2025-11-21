Zidane au PSG : L'homme qui fait capoter sa signature !

L'enfant du pays à Marseille qu'est Zinedine Zidane était tout proche d'entraîner l'ennemi historique de l'OM : le PSG. En 2022, beaucoup de journalistes annonçaient la signature de « Zizou » au Paris Saint-Germain. Une rumeur qui ne s'est jamais matérialisée. Luis Campos n'est pas étranger à cela.
Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Ces dernières années, avant la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023, il a souvent été question d'une hypothétique arrivée de « Zizou » sur le banc du club parisien. Les hauts dirigeants qataris du PSG en ont même rêvé. Pour autant, et alors que le champion du monde 98 semblait être le successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2022, l'opération est tombée à l'eau.
«On nous vendait Zidane, certains l’ont même annoncé»
Fabrice Hawkins est revenu sur le feuilleton Zinedine Zidane en interview avec Canal-Supporters. « A l’époque, il y avait des possibilités, on nous vendait Zidane, certains l’ont même annoncé ».
«La volonté de Luis Campos, c’était d’emmener quelqu’un en qui il avait pleine confiance, avec qui ça s’était bien passé déjà par le passé»
Le journaliste de RMC Sport, spécialisé dans le mercato, a expliqué que Luis Campos était derrière l'échec de cette opération. Fraîchement nommé conseiller football du PSG à l'époque, le souhait du dirigeant portugais était de travailler main dans la main avec un coach qu'il avait fréquenté par le passé. Ce fut donc le cas de Christophe Galtier qu'il a connu au LOSC. « La volonté de la direction en place à l’époque et de Luis Campos, qui arrivait avec du crédit, c’était d’emmener quelqu’un en qui il avait pleine confiance, avec qui ça s’était bien passé déjà par le passé ».