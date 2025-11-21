«Le meilleur du monde» au PSG, Lucas Chevalier en grand danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les recrues arrivées au PSG lors du dernier mercato estival, on retrouve notamment Renato Marin. Recruté libre en provenance de l’AS Rome, l’Italien n’est pas celui qui a fait le plus parler en débarquant à Paris. Il n’empêche que le club de la capitale aurait mis là la main sur un talent exceptionnel. Une grande menace imminente donc pour Lucas Chevalier au PSG ?

Cet été, le PSG a recruté deux gardiens. Bien évidemment, on a surtout parlé de l’arrivée de Lucas Chevalier, acheté pour 55M€ au LOSC. Le Français est ainsi venu à Paris pour remplacer Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1. Mais voilà qu’en parallèle, Luis Enrique a également vu Renato Marin intégrer l’effectif du club de la capitale. Clairement pas le plus connu du grand public, l’Italien n’a rien coûté au PSG, étant arrivé libre de l’AS Rome. Mais voilà que Paris pourrait avoir fait un coup XXL avec la signature de Marin.

« On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge » Pour le moment, Renato Marin n’a toujours pas porté le maillot du PSG en match. Difficile donc de se faire une idée sur le niveau du portier de 19 ans. Mais voilà qu’à Paris, on est dithyrambique à l’égard de la recrue estivale. En effet, pour L’Equipe, une source parisienne a fait savoir à propos de Renato Marin : « C’est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre ».