PSG : «Il ne voulait que Paris», Luis Enrique annule son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ne sont pas beaucoup à répondre aux exigences de Luis Enrique au poste d'attaquant de pointe. Randal Kolo Muani l'a appris à ses dépens. Et il semble, à en croire les propos tenus par le journaliste Fabrice Hawkins, que Victor Osimhen a pâti des critères spécifiques d'Enrique. Explications.

Et si Victor Osimhen signait au PSG ? Pendant un temps, c'est une question qui revenait régulièrement sur le tapis que ce soit en période de mercato ou en dehors des dates consacrées au marché des transferts. Un dossier qui déchaînait les passions dans les médias, mais qui ne s'est finalement pas concrétisé par un transfert au Paris Saint-Germain. La faute à Luis Campos, conseiller football du PSG ? Plutôt à l'autre membre du tandem.

«Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris» Luis Campos travaille de concert avec Luis Enrique dans l'optique de bâtir la meilleure équipe possible, le tout avec un équilibre. Victor Osimhen semblait prêt à s'installer dans la capitale, mais a vu son souhait s'envoler. Fabrice Hawkins raconte. « Osimhen, je peux te dire qu’il n’attendait qu’une chose, c’est de réserver le jet pour venir. Je connais peu de joueurs qui voulaient autant signer que Victor Osimhen. Il ne voulait que Paris. Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris. Osimhen aimait beaucoup cette perspective là ».