Le Real Madrid prépare un transfert XXL !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Liverpool, Dominik Szoboszlai aurait alarmé la direction du Real Madrid. A tel point que le club présidé par Florentino Pérez voudrait le recruter. D'ailleurs, la direction de la Maison-Blanche aimerait s'attacher les services de l'international hongrois dès le prochain mercato estival.

Transféré pour une somme proche de 70M€ lors de l'été 2023, Dominik Szoboszlai fait le plus grand bonheur de Liverpool depuis un peu plus de deux ans. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid.

Le Real Madrid en pince pour Szoboszlai D'après les indiscrétions d'El Chiringuito, les hautes sphères du Real Madrid seraient tombées sous le charme de Dominik Szoboszlai. D'ailleurs, le club présidé par Florentino Pérez aimeraient recruter le milieu de terrain de 25 ans au plus vite. Après Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid pourrait donc s'offrir un deuxième joueur de Liverpool en 2026. A moins que...