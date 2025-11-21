Transfert à 100M€ : Le Real Madrid a tranché !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour prolonger. Toutefois, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord final. Malgré tout, la direction de la Maison-Blanche refuse de vendre Vinicius Jr pour une somme proche de 100M€.

Tombé sous le charme de Vinicius Jr, le Real Madrid a déboursé environ 45M€ lors de l'été 2018 pour le recruter. En effet, la Maison-Blanche a réussi à faire plier la direction de Flamengo grâce à cette offre importante.

Le Real Madrid refuse de vendre Vinicius Jr Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. En effet, les deux parties ont négocié une prolongation pendant de longues semaines, et ce, sans trouver d'accord final. Et aujourd'hui, les pourparlers sont au point mort. Malgré tout, le Real Madrid n'a pas perdu espoir sur ce dossier, bien au contraire.