Benzema avec Mbappé : Le mensonge qui va faire parler...

Avec Didier Deschamps, Karim Benzema a une relation conflictuelle depuis des années à présent. Le Ballon d'or 2022 avait même pris sa retraite internationale dans la foulée du dernier Mondial qu'il n'avait pas joué en raison d'une blessure juste avant son coup d'envoi. Pourrait-il revenir et évoluer avec Kylian Mbappé en tant que capitaine ? Il a lâché sa réponse à L'Equipe.

Entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, ce fut le coup de foudre seulement quelques mois en équipe de France. En effet, après près de six années d'absence en raison de l'affaire de la sextape, le natif de Bron n'avait plus été appelé chez les Bleus jusqu'à l'Euro 2021. Dès lors, pendant un an, Benzema a renoué ses liens semblant pourtant rompus avec Didier Deschamps et a donc évolué aux côtés de Mbappé.

«Tout le monde a envie de jouer cette compétition» S'étant retiré après la Coupe du monde 2022 qu'il n'a pas joué pour cause d'une blessure, Karim Benzema ne dirait certainement pas non à un retour en sélection quand bien même Didier Deschamps en est toujours à sa tête comme révélé en interview à L'Equipe. « Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur ».