Zidane de retour avec son grand amour : C’est la pagaille !

Retraité international en 2004, Zinédine Zidane fait son retour chez les Bleus en 2005 avant de disputer la Coupe du monde 2006. A l'époque, Jérôme Rothen a très mal vécu ce retour aux affaires à cause d'une altercation qu'ils avaient eue en 2004 lors d'une rencontre de Ligue des champions.

Auteur d'une belle explosion à l'AS Monaco, Jérôme Rothen a été appelé régulièrement en Equipe de France ensuite et il a fini par connaître 13 sélections chez les Bleus. Mais l'année 2005 a été difficile à gérer pour lui en raison du clash qu'il a eu avec Zinédine Zidane, le soir de la victoire de l'AS Monaco face au Real Madrid en 2004 en Ligue des champions.

Zidane de retour chez les Bleus, il est en grande souffrance Joueur du PSG à l'époque, Jérôme Rothen a subi de plein fouet le retour de Zinédine Zidane en Equipe de France, qui a décidé de sortir de sa retraite. « Je n’ai jamais été un cadre important de l’Equipe de France. Je faisais partie du groupe France en effet, j’étais appelé régulièrement et je jouais régulièrement. Quand Zizou est revenu en 2005, contre la Côte d’Ivoire, j’y étais aussi à Montpellier et j’ai pris une bronca comme jamais quand je touchais le ballon, ce qui était aussi dû au fait que les gens m’ont fait passer comme quoi j’étais contre le retour de Zinedine Zidane. Et derrière, toute l’année, j’ai été appelé par Raymond Domenech en même temps que Zinedine Zidane, mais quand il y a fallu faire la Coupe du monde 2006, je ne l’ai pas faite » explique-t-il sur RMC.