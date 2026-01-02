Mbappé : Le problème psychologique à résoudre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette fin d’année 2025, le SM Caen a décidé de ne pas continuer avec Maxime d’Ornano. L’entraîneur a donc été remercié et pour le remplacer, c’est Gaël Clichy qui est arrivé. Pour sa première expérience comme coach principal, il va donc tenter de faire remonter la pente au club normand. Mais voilà qu’un grand défi attend Clichy.

Relégué en National, le SM Caen n’est aujourd’hui que 10ème au classement. La formation normande redressera-t-elle la barre en seconde partie de saison ? Pour cela, la décision a été prise de faire appel à Gaël Clichy. Une nouvelle fois, le club de Kylian Mbappé a changé d’entraîneur, faisant ainsi confiance à l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets. Toutefois, ce qui attend Clichy est un véritable défi…

« Le plus gros chantier à faire, c'est sur le plan psychologique » Gaël Clichy ramènera-t-il de la joie à Caen ? Pour ICI Normandie, Patrice Garande a identifié le gros chantier du nouvel entraîneur normand, expliquant ainsi : « Pour moi, le plus gros chantier à faire, c'est sur le plan psychologique. C'est remettre en place une équipe qui joue la gagne, qui a l'attitude pour ça. Tout ce qu'on n'a pas eu depuis un petit moment au SM Caen ».