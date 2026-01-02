Mbappé : Le problème psychologique à résoudre !

En cette fin d’année 2025, le SM Caen a décidé de ne pas continuer avec Maxime d’Ornano. L’entraîneur a donc été remercié et pour le remplacer, c’est Gaël Clichy qui est arrivé. Pour sa première expérience comme coach principal, il va donc tenter de faire remonter la pente au club normand. Mais voilà qu’un grand défi attend Clichy.
Relégué en National, le SM Caen n’est aujourd’hui que 10ème au classement. La formation normande redressera-t-elle la barre en seconde partie de saison ? Pour cela, la décision a été prise de faire appel à Gaël Clichy. Une nouvelle fois, le club de Kylian Mbappé a changé d’entraîneur, faisant ainsi confiance à l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets. Toutefois, ce qui attend Clichy est un véritable défi…
« Le plus gros chantier à faire, c'est sur le plan psychologique »
Gaël Clichy ramènera-t-il de la joie à Caen ? Pour ICI Normandie, Patrice Garande a identifié le gros chantier du nouvel entraîneur normand, expliquant ainsi : « Pour moi, le plus gros chantier à faire, c'est sur le plan psychologique. C'est remettre en place une équipe qui joue la gagne, qui a l'attitude pour ça. Tout ce qu'on n'a pas eu depuis un petit moment au SM Caen ».
« Entraîner, c'est autre chose qu'être joueur »
« Il faut bien commencer un jour. On va voir mais ça ne va pas être facile. Son expérience de joueur va lui servir pour certaines choses, notamment dans les relations peut être avec le joueur. Mais ce n'est pas parce qu'on a été un international, ce n'est pas parce qu'on a été un grand joueur qu'on va être un grand entraîneur ou un bon entraîneur. Entraîner, c'est autre chose qu'être joueur. Mais il a un vécu qui devrait quand même lui servir. Mais on sera très vite fixé », a poursuivi l’ancien entraîneur du SM Caen. A voir ce que réussira à faire Gaël Clichy.