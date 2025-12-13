Deschamps - Zidane : Surprise, il annonce un coup de dernière minute !

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Alors que Philippe Diallo affirmait récemment que l’annonce pourrait avoir lieu en avril, le président de la FFF semble désormais certain de sa date de révélation.
Plus que quelques mois. L’été prochain, Didier Deschamps disputera son dernier tournoi majeur à la tête de l’équipe de France aux États-Unis lors de la Coupe du monde. A l’issue de la compétition, la FFF désignera le successeur du sélectionneur légendaire des Bleus. Sauf énorme surprise, c’est Zinédine Zidane qui devrait succéder à son ancien coéquipier.
Une date tombe pour Zidane ?
Récemment, le président de la FFF Philippe Diallo affirmait qu’il pourrait révéler l’identité du successeur de Deschamps dès le mois d’avril. Finalement, le dirigeant semble plutôt partant pour faire cette grande annonce après la Coupe du monde comme il l’a annoncé au micro d’Europe 1 ce vendredi soir.
« Je souhaite protéger le travail de Didier Deschamps »
« Son dernier match sera le dernier de l’équipe de France à la Coupe du monde. Je dis qu’à ce moment-là, il appartient à la fédération d’être prête pour son successeur. D’ici là, je souhaite protéger le travail de Didier Deschamps, protéger l’équipe de France, sans avoir d’annonce prématurée à ce sujet-là pour laisser les gens se préparer pour la Coupe du monde dans les meilleures conditions. Il s’agira d’être prêt au moment d’annoncer le successeur », a ainsi confié Philippe Diallo.