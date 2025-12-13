Deschamps - Zidane : Surprise, il annonce un coup de dernière minute !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Alors que Philippe Diallo affirmait récemment que l’annonce pourrait avoir lieu en avril, le président de la FFF semble désormais certain de sa date de révélation.

Plus que quelques mois. L’été prochain, Didier Deschamps disputera son dernier tournoi majeur à la tête de l’équipe de France aux États-Unis lors de la Coupe du monde. A l’issue de la compétition, la FFF désignera le successeur du sélectionneur légendaire des Bleus. Sauf énorme surprise, c’est Zinédine Zidane qui devrait succéder à son ancien coéquipier.

Une date tombe pour Zidane ? Récemment, le président de la FFF Philippe Diallo affirmait qu’il pourrait révéler l’identité du successeur de Deschamps dès le mois d’avril. Finalement, le dirigeant semble plutôt partant pour faire cette grande annonce après la Coupe du monde comme il l’a annoncé au micro d’Europe 1 ce vendredi soir.