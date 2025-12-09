PSG : Il annule son transfert… à cause de Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup de joueurs auraient aimé être dans les baskets de Mamadou Sakho lors du mercato estival de 2013. Ayant fait le choix de quitter le PSG, l’ex-international français s’engageait en faveur de Liverpool après avoir éconduit les avances du FC Barcelone entre autres. Et ce, à cause ou grâce dépendant de la perspective à Didier Deschamps pour l’équipe de France.

Quelques semaines après l’élimination du PSG en 1/4 de finales de Ligue des champions face au FC Barcelone, Mamadou Sakho a eu une grande décision à prendre pour la suite de sa carrière. Alors qu’il avait décidé de quitter son club formateur pour se tester à l’étranger, quatre équipes sont venues toquer à sa porte dans l’optique d’obtenir son aval pour un éventuel transfert.

«Barcelone ? J’avais l’occasion. Quand je suis parti du PSG» Deux pensionnaires de Premier League, le champion d’Europe en titre de l’époque et le FC Barcelone ont fait irruption dans ce dossier. Mais à la toute fin du mercato d’été de 2013, Mamadou Sakho s’installait sur les bords de la Mersey à Liverpool. « Pourquoi je n’ai pas signé au Barça ? J’avais l’occasion. Quand je suis parti du PSG. Barça, Bayern, Arsenal et donc Liverpool ». a dans un premier temps révélé l’ex-défenseur central à la retraite depuis cette année et une ultime pige au Torpedo Koutaïssi en Géorgie.