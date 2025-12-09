PSG : Il annule son transfert… à cause de Deschamps ?

Beaucoup de joueurs auraient aimé être dans les baskets de Mamadou Sakho lors du mercato estival de 2013. Ayant fait le choix de quitter le PSG, l’ex-international français s’engageait en faveur de Liverpool après avoir éconduit les avances du FC Barcelone entre autres. Et ce, à cause ou grâce dépendant de la perspective à Didier Deschamps pour l’équipe de France.
Quelques semaines après l’élimination du PSG en 1/4 de finales de Ligue des champions face au FC Barcelone, Mamadou Sakho a eu une grande décision à prendre pour la suite de sa carrière. Alors qu’il avait décidé de quitter son club formateur pour se tester à l’étranger, quatre équipes sont venues toquer à sa porte dans l’optique d’obtenir son aval pour un éventuel transfert.
«Barcelone ? J’avais l’occasion. Quand je suis parti du PSG»
Deux pensionnaires de Premier League, le champion d’Europe en titre de l’époque et le FC Barcelone ont fait irruption dans ce dossier. Mais à la toute fin du mercato d’été de 2013, Mamadou Sakho s’installait sur les bords de la Mersey à Liverpool. « Pourquoi je n’ai pas signé au Barça ? J’avais l’occasion. Quand je suis parti du PSG. Barça, Bayern, Arsenal et donc Liverpool ». a dans un premier temps révélé l’ex-défenseur central à la retraite depuis cette année et une ultime pige au Torpedo Koutaïssi en Géorgie.
«Quand tu as 23 ans, tu as envie de jouer, il y a la sélection et tout. Si tu vas dans une équipe et que tu restes sur le banc...»
Mais pour quelle raison Mamadou Sakho a-t-il bien pu refuser de rejoindre le FC Barcelone de Lionel Messi ? L’équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps ont été l’un des critères de sélection comme l’a avoué le principal intéressé lundi au cours de son live avec le streamer Zack Nani sur Twitch. « Pourquoi je ne vais pas au Barça ? Je me suis dit : « écoutes, Yaya (ndlr Touré) ne joue pas, (Alexandre) Song ne joue pas. Pourquoi je vais y aller pour cirer le banc. Voilà, vraiment. Je suis très pragmatique dans la vie. Je me suis dit que des bêtes de joueurs ne jouaient pas. Et moi, le petit Sakho qui va arriver du PSG à 23 ans… Si des mecs comme ça comme Song était en finale de Ligue des champions avec Arsenal (ndlr en 2006) ne jouait pas au Barça, je vais jouer d’où ? Quand tu as 23 ans, tu as envie de jouer, il y a la sélection et tout. Si tu vas dans une équipe et que tu restes sur le banc, il n’y a pas d’intérêt. Pas facile de dire non à Barcelone ? Ça dépend de tes ambitions. Si tu veux y aller pour prendre des photos avec Messi ou si tu veux faire carrière et jouer... ».