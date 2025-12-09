Transfert de dernière minute à l'OM, un joueur «extraordinaire» a signé !

Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Arthur Vermeeren a signé à l'OM. En effet, le club marseillais a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour boucler un prêt avec une option d'achat. Ayant entrainé Arthur Vermeeren lorsqu'il évoluait avec les U17 de la Belgique, David Penneman n'a pas tari d'éloges à son égard.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour le recruter. En effet, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren, et ce, dans les dernières heures du mercato estival.

Arthur Vermeeren a signé à l'OM Lors d'un entretien accordé au Parisien, David Penneman a totalement validé le choix de l'OM d'avoir recruté Arthur Vermeeren. Ayant eu le milieu de terrain de 20 ans sous ses ordres - et ce, lorsqu'il évoluait avec l'équipe U17 de la Belgique - l'entraineur de 52 ans a fait passer un message fort.