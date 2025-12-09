Zinedine Zidane refusé en direct, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les temps sont durs actuellement pour le Real Madrid et la situation se tend forcément pour Xabi Alonso. L'entraîneur merengue est-il en grand danger ? Alors que le choc face à Manchester City pourrait lui coûter sa place en cas de défaite, la question est de savoir qui viendrait le remplacer. Le nom de Zinedine Zidane a alors circulé, mais voilà que cette piste a vite été refroidie.

Alors que Zinedine Zidane semble promis au poste de sélectionneur de l'équipe de France en 2026, voilà qu'un autre challenge pourrait l'attendre avant cela. En effet, le nom de Zizou a circulé dernièrement comme étant le potentiel remplaçant de Xabi Alonso, en grand danger sur le banc du Real Madrid. Comme le dit le dicton, jamais deux sans trois, Zidane reviendra-t-il une 3ème fois comme entraîneur de la Casa Blanca ?

« Ils ne veulent pas virer Xabi Alonso à moins d'en être absolument obligés » Le cas de Xabi Alonso fait donc les gros titres actuellement en Espagne. Sera-t-il alors viré ou non de son poste d'entraîneur du Real Madrid ? Au micro d'El Larguero, Manu Carreno a annoncé dans un premier temps : « Au Real Madrid, la sensation est qu'ils ne veulent pas virer Xabo Alonso à moins d'en être absolument obligés. C'est une figure qui est respectée pour ce qu'il a accompli en peu de temps comme entraîneur et pour son passage au Real madrid, mais dans le football, seuls les résultats comptent ».