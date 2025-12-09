Transfert au PSG : Un club de Ligue 1 s’en mêle, jackpot pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme ce fut le cas l’été dernier et en 2024, le PSG chercherait à renforcer l’arrière-garde de l’équipe de Luis Enrique. Après Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, place à Ibrahhima Konaté ? Il semblerait que ce soit le plan en coulisses. En parallèle, Liverpool serait susceptible de remplacer l’international français par un espoir évoluant au Stade Rennais : Jérémy Jacquet.

Le Paris Saint-Germain a le champ libre pour un international français. Ibrahima Konaté sera libre de tout contrat à la fin de la saison et pourrait donc vivre ses derniers moments en tant que joueur de Liverpool. A l’instant T, aucune prolongation de contrat n’a été conclue alors que les négociations ont été initiées dès le mois de décembre 2023 comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Liverpool prépare l’après-Konaté Il a récemment été question d’intérêts du Real Madrid ainsi que du PSG pour Ibrahima Konaté. Dans tous les cas, le joueur de l’équipe de France retrouverait donc des coéquipiers chez les Bleus dans les deux vestiaires. Toutefois, The Athletic a dernièrement affirmé qu’il n’y aurait pas de place dans le projet du Real Madrid à l’instant T. De son côté, le comité directeur de Liverpool préparerait déjà la suite sans Konaté.