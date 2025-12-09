Transfert au PSG : Un club de Ligue 1 s’en mêle, jackpot pour Luis Enrique ?

Comme ce fut le cas l’été dernier et en 2024, le PSG chercherait à renforcer l’arrière-garde de l’équipe de Luis Enrique. Après Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, place à Ibrahhima Konaté ? Il semblerait que ce soit le plan en coulisses. En parallèle, Liverpool serait susceptible de remplacer l’international français par un espoir évoluant au Stade Rennais : Jérémy Jacquet.
Le Paris Saint-Germain a le champ libre pour un international français. Ibrahima Konaté sera libre de tout contrat à la fin de la saison et pourrait donc vivre ses derniers moments en tant que joueur de Liverpool. A l’instant T, aucune prolongation de contrat n’a été conclue alors que les négociations ont été initiées dès le mois de décembre 2023 comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.
Liverpool prépare l’après-Konaté
Il a récemment été question d’intérêts du Real Madrid ainsi que du PSG pour Ibrahima Konaté. Dans tous les cas, le joueur de l’équipe de France retrouverait donc des coéquipiers chez les Bleus dans les deux vestiaires. Toutefois, The Athletic a dernièrement affirmé qu’il n’y aurait pas de place dans le projet du Real Madrid à l’instant T. De son côté, le comité directeur de Liverpool préparerait déjà la suite sans Konaté.
Jacquet supervisé par Liverpool, c’est le coup de foudre
Le journaliste Sacha Tavolieri a profité d’une rubrique pour Sky Sports afin de faire savoir que Liverpool suivrait avec attention l’évolution du cas Jérémy Jacquet au Stade Rennais. L’international espoir français de 20 ans aurait fait l’objet de supervisions des scouts des Reds à diverses reprises au fil de la saison. Et à chaque fois, les recruteurs de Liverpool auraient toujours été impressionnés par ses prestations. Au point où Jacquet serait l’un des profils les plus appréciés par le champion d’Angleterre. Le Stade Rennais pourrait donc faciliter la tâche du PSG avec Ibrahima Konaté.