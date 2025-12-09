Transfert à 30M€ : Le coup de théâtre qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Et si Marcus Rashford débarquait au PSG... l’été prochain ? Prêté par Manchester United, l’international anglais s’est refait une santé du côté du FC Barcelone. L’attaquant de 28 ans brille chez les Blaugrana, qui souhaitent le conserver. Mais le club catalan pourrait finalement ne pas lever son option d’achat à cause de sa situation financière, ce qui arrangerait le PSG.

La première partie de saison aura permis au PSG de comprendre que sa profondeur de banc était trop limitée, notamment dans le secteur offensif. Le club de la capitale entendrait donc offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme ceux de Julian Alvarez et de Serhou Guirassy.

Le PSG surveille Marcus Rashford Mais le PSG garderait également un œil sur Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, l’attaquant de 28 ans brille au FC Barcelone (6 buts et 10 passes décisives en 20 matchs). Les Rouge-et-Bleu surveilleraient donc sa situation de près, surtout que le club catalan pourrait finalement ne pas le conserver à l’issue de la saison.