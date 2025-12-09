Transfert à l’OL : Coup de tonnerre au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Et si Endrick ne débarquait finalement pas à l’OL cet hiver ? Ce scénario est tout-à-fait envisageable et serait même en train de prendre de l’ampleur. Face à la crise qui touche le vestiaire en ce moment, le Real Madrid aurait décidé de mettre le prêt de l’international auriverde entre parenthèses pour le moment.

Cet hiver, l’OL miserait grandement sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le club rhodanien semblait même avoir trouvé le joueur idéal pour occuper la pointe de son attaque : Endrick. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, l’international auriverde souhaitait se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 et n’était clairement pas contre une arrivée en Ligue 1 en janvier.

L'arrivée d'Endrick à l'OL annulée ? Le deal semblait même acté entre l’OL et le Real Madrid. Mais d’après les informations d’El Chiringuito, le club madrilène pourrait finalement tout annuler. Les dirigeants merengue auraient décidé de mettre le départ d’Endrick en suspens pour le moment. Au sein de la Casa Blanca, on demanderait à l’attaquant de 19 ans de temporiser afin de voir l’évolution du club. Xabi Alonso pourrait notamment être évincé en cas de débâcle contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi.