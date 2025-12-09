Une star au PSG : La rencontre avec Luis Enrique qui a tout changé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Révélé à Porto après un essai raté en prêt en Angleterre à Wolverhampton, Vitinha a signé au PSG en 2022 par le biais d'un transfert à 40M€. Une affaire en or pour le Paris Saint-Germain où il s'est hissé au rang des joueurs les plus talentueux à son poste au point d'être classé à la 3ème position au Ballon d'or 2025. Une rencontre a fait la différence selon lui : celle avec Luis Enrique.

Bien qu'il ait déposé ses valises au PSG à l'été 2022, restant à jamais la première recrue de l'ère Luis Campos au sein du club de la capitale, Vitinha a commencé à entrer dans une autre dimension une année plus tard. Ce qui coïncide avec la prise de fonctions de Luis Enrique au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain.

«Luis Enrique a peut-être eu l'influence la plus marquante sur mon parcours» Au service du coach espagnol, la recrue à 40M€ du PSG est devenue la plaque tournante du milieu de terrain de l'équipe parisienne qui est allée chercher la première Ligue des champions de son histoire au cours du dernier exercice. Qu'est-ce que Luis Enrique a changé chez Vitinha ? L'international portugais de 25 ans a vidé son sac pendant son entrevue avec la Gazzetta dello Sport. « J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu un peu de chance et j'ai pu compter sur des personnes importantes sur le plan personnel et sportif. À commencer par Luis Enrique, qui a peut-être eu l'influence la plus marquante sur mon parcours ».