OL - Transfert à 55M€ : Coup de tonnerre annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

L’OL affiche des résultats plutôt irréguliers en ce moment. Le club rhodanien s’est incliné contre le FC Lorient ce dimanche (1-0). Il faut dire que depuis un certain temps, Paulo Fonseca est privé de Malick Fofana. Touché à la cheville depuis octobre dernier, l’international belge manque aux Gones sur le plan offensif. Mais malgré sa blessure, l’ailier de 20 ans attiserait les convoitises sur le mercato.

L'OL fixe son prix à 55M€ pour Fofana Malick Fofana serait en effet dans le radar du FC Barcelone. L’OL, de son côté, estimerait le Diable Rouge à 55M€. Le vendre rapporterait un joli chèque au club rhodanien, surtout au vu de la situation financière lyonnaise. Et les sirènes catalanes commenceraient à tenter l’ailier de 20 ans.