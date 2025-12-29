Zidane zappe l’équipe de France : Pierre Ménès valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 27 ans, Luca Zidane a décidé porter le maillot de l'Algérie, pays de ses grands-parents, après avoir défendu les couleurs de la France chez les jeunes. Alors que le fils de Zinedine Zidane dispute actuellement la CAN avec les Fennecs, Pierre Ménès a validé ce choix.

Après avoir porté le maillot de l’équipe de France, Luca Zidane, fils du légendaire Zinedine Zidane, a changé sa nationalité sportive afin de pouvoir évoluer avec l’Algérie et défendre les couleurs du pays d’origine de ses grands-parents. Le gardien de 27 ans dispute ainsi actuellement la CAN avec les Fennecs. Un choix validé par Pierre Ménès, qui s’est prononcé sur les deux premières rencontres du fils de Zizou.

« Pour un joueur de ce niveau-là, c’est un choix logique » « Pour être tout à fait objectif, t’es pas étouffé par la concurrence au poste de gardien en Algérie. C’est quand même un niveau bien moindre que l’équipe de France. Je dirais que pour un joueur de ce niveau-là, c’est un choix logique », a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube.