Zidane zappe l’équipe de France : Pierre Ménès valide !

À 27 ans, Luca Zidane a décidé porter le maillot de l'Algérie, pays de ses grands-parents, après avoir défendu les couleurs de la France chez les jeunes. Alors que le fils de Zinedine Zidane dispute actuellement la CAN avec les Fennecs, Pierre Ménès a validé ce choix.
Après avoir porté le maillot de l’équipe de France, Luca Zidane, fils du légendaire Zinedine Zidane, a changé sa nationalité sportive afin de pouvoir évoluer avec l’Algérie et défendre les couleurs du pays d’origine de ses grands-parents. Le gardien de 27 ans dispute ainsi actuellement la CAN avec les Fennecs. Un choix validé par Pierre Ménès, qui s’est prononcé sur les deux premières rencontres du fils de Zizou.
« Pour un joueur de ce niveau-là, c’est un choix logique »
« Pour être tout à fait objectif, t’es pas étouffé par la concurrence au poste de gardien en Algérie. C’est quand même un niveau bien moindre que l’équipe de France. Je dirais que pour un joueur de ce niveau-là, c’est un choix logique », a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube.
« Le fils de Zidane dans une équipe nationale, c’est sympa »
« Il a fait deux matches très corrects, surtout le premier », a ajouté Pierre Ménès, faisant référence à la confrontation face au Soudan (3-0). « Le deuxième (Burkina Faso, victoire 1-0), il y a eu cette relance au pied qui a failli coûter un but. Faut aussi reconnaître qu’il a une défense absolument remarquable devant lui. C’est une histoire sympa quand même, le fils de Zidane dans une équipe nationale, c’est sympa. »