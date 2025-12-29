Zidane quitte sa femme et ses enfants, il regrette amèrement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France avait vécu un véritable fiasco à l'occasion de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, à l'image de sa star Zinedine Zidane qui s'était blessée juste avant le début de la compétition alors que son troisième fils venait de naître. Et Zidane avoue avoir regrette d'avoir quitté sa famille aussi rapidement pour aller en Asie.

La Coupe du Monde 2002, qui se déroulait en Corée du Sud et au Japon, avait rapidement viré au fiasco pour l'équipe de France, éliminée dès le premier tour. Zinedine Zidane avait raté deux matchs sur trois, et de retour face au Danemark, le meneur de jeu du Real Madrid n'avait pas du tout montré son niveau de jeu habituel. Il faut dire que Zidane avait pris la décision d'abandonner très rapidement son épouse et ses enfants après la naissance de son troisième fils, juste avant le début du Mondial, pour filer en Asie retrouver les Bleus.

« J’aurais dû me calmer » Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zinedine Zidane a affiché de grands regrets à ce sujet : « Ça fait partie de mon parcours. Ce sont les moments compliqués d’une carrière, qu’il faut aussi vivre pour profiter du reste. Je suis arrivé tout seul au Japon. Je me suis entraîné tout seul. Mais c’est moi qui suis fautif. Je gagne la Ligue des champions le 15 mai, mon fils naît le 18 mai, je reste un jour avec ma famille et, le 20 mai, je suis dans l’avion pour le Japon. Et quelques jours plus tard, je suis sur le terrain là-bas à jouer en amical contre la Corée du Sud (3-2, le 26). Après une saison complète et intense. Mais j’étais dans l’euphorie. J’aime ça, je veux être avec les copains. Alors qu’en plus, Roger Lemerre, les mecs, me disent que j’ai le temps… C’est moi qui précipite les choses. J’aurais dû me calmer », confie Zidane.