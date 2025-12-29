Zidane et sa femme Véronique : Il annonce une autre relation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait démarré sa carrière ainsi que sa vie d'homme à Cannes, lieu de rencontre avec son épouse Véronique. Mais l'ancien entraîneur du Real Madrid s'y est également lié d'amitié avec David Bettoni, celui qui deviendra par la suite son fidèle adjoint, et Zidane s'est confié sur ces deux rencontres très spéciales à ses yeux.

Formé du côté de l'AS Cannes, Zinedine Zidane conserve de précieux souvenirs de cette période sur la Côte d'Azur avec notamment la rencontre avec sa femme Véronique en 1991 : « Le 6 février, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde. C’est aussi grâce à elle. Nous avons tout passé ensemble. Je lui dis encore merci. On a vingt-huit ans de mariage. C’est l’autre femme de ma vie avec ma maman », indique Zidane dans les colonnes de L'EQUIPE.

« La rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David » Mais Zinedine Zidane y a également vécu une autre rencontre spéciale en plus de sa femme, celle avec son futur adjoint, David Bettoni : « À Cannes, il y a eu la rencontre avec ma femme Véronique et cette amitié avec David. On s’est suivis. Je suis allé le voir après à Cannes, quand il s’occupait des jeunes. Parfois, on s’est même perdus un peu de vue mais on est toujours restés liés. C’est ça, les amis. On faisait toujours attention à l’autre. Notre association a mûri progressivement dans nos têtes et puis on s’est dit : “On y va.” Il m’a suivi au Real », poursuit Zidane.