Antoine Dupont et la séparation inévitable : «Il fallait que je parte»

Pour poursuivre son rêve de devenir joueur professionnel, Antoine Dupont a dû se séparer de sa famille durant son adolescence. Dès 2011, le capitaine des Bleus a rejoint le centre de formation du FC Auch, un départ nécessaire afin de passer un cap comme il l’expliquait dans l’émission Clique en 2022.

Comme de nombreux sportifs, Antoine Dupont a dû quitter sa famille dès son jeune âge pour tenter d’accomplir son rêve, celui de devenir joueur professionnel. Avant d’évoluer à Castres puis au Stade Toulousain, c’est du côté du FC Auch que le capitaine du XV de France s’est illustré durant son adolescence, à partir de 2011. Invité de l’émission Clique il y a quelques années, Antoine Dupont était revenu sur son départ vers le centre de formation.

Quand Antoine Dupont a quitté le foyer familial « Honnêtement je ne suis jamais forcément fixé comme objectif, "telle année il faut que je fasse ça, telle année il faut que je fasse ça", c’est venu progressivement. En seconde, au lycée, je suis parti à l’internat à Auch, donc là je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national cadets à l’époque. Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours et je ne m'en lasserai pas », avait confié Antoine Dupont, interrogé en 2022.