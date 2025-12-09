Antoine Dupont et la séparation inévitable : «Il fallait que je parte»

Pour poursuivre son rêve de devenir joueur professionnel, Antoine Dupont a dû se séparer de sa famille durant son adolescence. Dès 2011, le capitaine des Bleus a rejoint le centre de formation du FC Auch, un départ nécessaire afin de passer un cap comme il l’expliquait dans l’émission Clique en 2022.
Quand Antoine Dupont a quitté le foyer familial
« Honnêtement je ne suis jamais forcément fixé comme objectif, "telle année il faut que je fasse ça, telle année il faut que je fasse ça", c’est venu progressivement. En seconde, au lycée, je suis parti à l’internat à Auch, donc là je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national cadets à l’époque. Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours et je ne m'en lasserai pas », avait confié Antoine Dupont, interrogé en 2022.
« Je suis parti, mais pas très loin quand même »
« Donc pour pouvoir jouer au plus haut niveau, il fallait que je parte mais je ne suis pas parti trop loin non plus car à cette époque, il y avait aussi Toulouse qui m’avait contacté mais j'étais encore trop jeune et je pense que je n’étais pas prêt à partir aussi loin de chez moi. J’ai quand même un attachement fort à mon environnement familial donc je suis parti, mais pas très loin quand même, mais c'était quand même le début on va dire », ajoutait la star toulousaine.