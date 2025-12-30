Antoine Dupont, l’annonce choc sur son retour !

Axel Cornic

La grave blessure de mars 2025 n’est pas la première pour Antoine Dupont, dont le genou droit avait déjà lâche en 2018. C’est pour ça que certains avaient des doutes au sujet d’un retour à son meilleur niveau, surtout à moins de deux ans de la Coupe du monde. Mais Super Dupont a encore une fois fait taire les sceptiques...

Très attendu, le retour d’Antoine Dupont ne nous a pas déçu. Après des débuts encourageants, il semble déjà avoir trouvé son rythme et ce n’est ni le LOU, ni La Rochelle qui diront le contraire. Le demi de mêlée de 29 ans a réalisé deux prestations plus qu’abouties avec le Stade Toulousain, lançant un message fort à ceux qui ont pu douter de lui.

« On a revu le Dupont des années précédentes » Pour Guy Accocebery, ce retour express d'Antoine Dupont force l’admiration. « Après des premiers matches à chercher des sensations individuelles, à ne pas trop en faire, on a revu le Dupont des années précédentes » a déclaré l’ancien demi de mêlée du CA Bordeaux Bègles ainsi que du XV de France, dans un entretien accordé à Sud-Ouest.