PSG : Al-Khelaïfi fait ses adieux !

Alors que le PSG vient de vivre une année 2025 assez surréaliste avec un sextuplé historique, Nasser Al-Khelaïfi a fait ses adieux à cette exceptionnelle pour le club de la capitale et se tournant avec toujours autant d'ambition vers 2026.

Au début de l'année 2025, difficile d'imaginer une telle réussite pour le PSG. Le club parisien a effectivement réalisé un sextuplé historique que seuls le FC Barcelone, en 2009, et le Bayern Munich, en 2020, avaient réussi. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa joie au moment de faire ses adieux à 2025 pour se tourner vers 2026.

Al-Khelaïfi tourne la page de 2025... « Chers supporters, au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France - sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux. Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif », confie-t-il dans un long message publié sur le site officiel du PSG avant de poursuivre.